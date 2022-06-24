Бейрут, 24 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Подразделения армии обороны Израиля перешли линию разграничения и зашли на ливанскую территорию. Об этом 24 июня сообщает Al-Manar.

@alishoeib1970 Израильский танк на территории Ливана

По данным журналистов, инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 июня — военная техника преодолела защитный барьер в районе города Аль-Адиса и заняла спорный район «Халет-аль-Махафер».

На опубликованных агентством фотографиях запечатлены израильские танки и другая военная техника, вошедшая на ливанскую территорию.

По предварительным данным, израильские военные проводят военную операцию, направленную на пресечение деятельности группировки «Хезболла» в районе ливанской границы.