Тамбов, , 11:43 — REGNUM Двое выпускников погибли на железной дороге в Тамбовской области, сообщили 24 июня в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Поезд LxAndrew

По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По данным следствия, вечером 23 июня трое подростков направлялись на выпускной вечер в кафе в р. п. Мордово Тамбовской области. Чтобы сократить путь, они пошли по железнодорожным путям в районе станции «Оборона».

Двое из подростков находились в колее.

«В это время со спины приближался поезд сообщением «Москва-Волгоград» и, несмотря на предпринятые машинистом попытки остановить подвижной состав, пострадавшие получили травмы несовместимые с жизнью и скончались», — уточнили в СКР.

На месте происшествия работают следователи. Они провели допросы членов локомотивной бригады, свидетелей, назначили необходимые экспертизы.

По данным местных СМИ, третий подросток не пострадал.