Тамбов, 24 июня 2022, 11:43 — REGNUM Двое выпускников погибли на железной дороге в Тамбовской области, сообщили 24 июня в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным следствия, вечером 23 июня трое подростков направлялись на выпускной вечер в кафе в р. п. Мордово Тамбовской области. Чтобы сократить путь, они пошли по железнодорожным путям в районе станции «Оборона».
Двое из подростков находились в колее.
На месте происшествия работают следователи. Они провели допросы членов локомотивной бригады, свидетелей, назначили необходимые экспертизы.
По данным местных СМИ, третий подросток не пострадал.