Москва, 24 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Уже под занавес сессии 23 июня индексы Уолл-стрит 23 июня рванули вверх и завершили торги на дневных максимумах, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Martin Abegglen Биржа

«Dow Jones успел набрать 0,64%, S& P 500 подрос почти на 1%, а более волатильный Nasdaq Composite подскочил на 1,62%.

Волнения по поводу рецессии никуда не исчезли, но бенчмарки решили воспользоваться дальнейшим отступлением доходности на рынке долговых обязательств, где показатель доходности 10-летних трежерис упал к минимальным почти за две недели значениям. С начала недели Dow, S& P 500 и Nasdaq растут на 2,6%, 3,3% и 4% соответственно.

В ходе своего выступления глава ФРС США Джером Пауэлл повторил, что Центробанк по-прежнему нацелен на борьбу с инфляцией и, что немаловажно, не исключил наступление рецессии.

Причем многие обозреватели рынка и крупные инвестбанки уже не сомневаются в реализации такого сценария и лишь задаются вопросом о том, насколько глубокой окажется предстоящая рецессия.

К слову, UBS пророчит рецессию с вероятностью в 69%, а ранее на этой неделе свои оценки также повысили Goldman и Citigroup.

Подхватив боевой настрой американских коллег, азиатские площадки выросли в последнюю сессию торговой недели. Японский Nikkei 225 повысился на 1,23%, получив дополнительную поддержку со стороны статистики, отразившей рост деловой активности в сфере услуг выше прогнозов.

А вот инфляционные данные из Японии оказались неоднозначными: базовый CPI не дотянул до ожиданий, а показатель, не учитывающий продовольствие, уже второй месяц подряд превысил отметку 2%.

Южнокорейский Kospi подскочил на 2,26%, австралийский ASX 200 потяжелел на 0,77%, а китайский Shanghai Composite потяжелел на 0,89%.

На валютном рынке доллар смог закрыться на положительной территории, но уже сегодня снова попал под давление. При этом движения носят несколько более размеренный характер, что указывает на снижение волатильности.

Индекс USD удерживается над отметкой 104.00, в районе которой котировки курсируют почти всю уходящую неделю.

Сегодня 24 июня, локальное давление на «американца» оказывает оживление спроса на риск в сочетании со снижением доходности трежерис.

При этом бычий потенциал сохраняется и будет реализовываться далее по мере усиления опасений рецессии, которые обязательно вернутся на рынки после паузы», — пояснил эксперт.

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