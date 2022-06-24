Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону утром 24 июня произошло смертельное ДТП с участие водителя электросамоката. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о дорожном инциденте на проспекте Нагибина в полицию поступило примерно в 9:00 мск. Водитель Volkswagen Jetta, предположительно, в районе спуска на улице Нансена допустил столкновение с мужчиной, управлявшим электросамокатом.

В результате ДТП пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где скончался.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.