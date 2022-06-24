В Ростове-на-Дону водитель электросамоката погиб в ДТП
Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утром 24 июня произошло смертельное ДТП с участие водителя электросамоката. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Сообщение о дорожном инциденте на проспекте Нагибина в полицию поступило примерно в 9:00 мск. Водитель Volkswagen Jetta, предположительно, в районе спуска на улице Нансена допустил столкновение с мужчиной, управлявшим электросамокатом.
В результате ДТП пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где скончался.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.