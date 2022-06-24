Москва, 24 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова удивлена числом граждан Украины, ДНР и ЛНР, получивших в России статус временного убежища. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания экспертного совета при Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

«Ваша цифра — 55 202 человека, получивших временное убежище — меня удивила тем, что она такая маленькая, мизерная. Если на нашей территории находятся полтора миллиона прибывших, то в каком же статусе остальные находятся? И почему они до сих пор не получили?», — сказала Москалькова.

Она пообещала сделать запрос в ФСБ и МВД, чтобы «разобраться, что с остальными людьми, почему они не получили статус».