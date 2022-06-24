24 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Оксана Хмурова, , 13:55 — REGNUM Детский телефон доверия, в том числе и его реклама, направлены не на защиту детей, а на разрушение института семьи, эта служба угрожает национальной безопасности России. Такое мнение высказывают пользователи в социальных сетях, комментируя размещённые на ютуб-каналах органов власти ролики, рекламирующие доносительство на родителей. Проект «Детский телефон доверия» реализуют Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов России: детей призывают «стучать» на родителей. Проекту много лет, однако в условиях спецоперации на Украине реакция общественности более категорична к антироссийскому продукту.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

«За мои же налоги моих же детей учат жаловаться на меня по любому поводу. Что вообще происходит в стране? С такой политикой мы никогда не выберемся из демографической ямы», — возмутилась Вероника У., припомнив, что фонд создан в 2008 году, а его учредителем является министерство труда и социальной защиты России. И с ней согласился Роман В.: «И ведь производство этой рекламы ещё и наверняка оплачено деньгами из государственного бюджета».

«Посмотришь на рекламу телефона доверия и понимаешь, что по мнению фонда, главным источником трудностей для детей являются их родители. Это вообще безобразие!» — пишет Маргарита К.

«Эта служба внедряет практику доносительства, делает ее не постыдной. Бедные дети, из них делают беспринципных людей, которые не могут самостоятельно преодолевать конфликты, выстраивать коммуникации», — считает Виктор Н.

«В этих роликах не рассказывают, что будет с ребенком после того, как он позвонит «доброй тете». Мы-то видели, как это происходит на самом деле в западных странах, да и в нашей стране уже тоже: детей — в детдом, родителей — под суд, в итоге разбитые семьи, поломанные души. Кто-нибудь когда-нибудь за это ответит?» — возмутился Александр Ж., и с ним согласился Денис С.: «О да, в детдоме тебя ждут увлекательные конкурсы и выделенный государством тамада».

«Руководство страны в курсе вообще, что творит этот внедренный в Россию прозападный фонд? Путин ставит задачу по укреплению семей, развитию традиционных ценностей, а чиновники учат детей противоположному — доносить на родителей. Путин в курсе этого? Это же война с семьями!» — возмущается Мария В., и с ней согласилась Екатерина О.: «Государство убивает семью, и при этом «печётся» о демографии? Бред и ужас».

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале также возмутился сюжету рекламы этого «детского телефона доверия»: «Неожиданно мерзкая реклама ювенального подхода к семейным отношениям не может оставить равнодушным. Знатоки говорят, что это отнюдь не новинка и реклама появилась не сегодня. Потрясает цинизм и издевка, с которыми слеплен этот явно всероссийский продукт. Если смотреть в корень, то заботы о ребенке там ноль, а сверхзадача — разрушение семьи как основы общества. Типичный образец ментальной войны против нас, уже обходящий наши социальные фильтры базовых традиционных семейных ценностей и угрожающий национальной безопасности. Думаю, что противостоять этому можно лишь вместе с объединениями родителей, забрасывая все структуры — от АП и Прокуратуры до Совета Безопасности, Правительства и Федерального Собрания — обращениями о недопустимости западных подходов в воспитании детей».

Денис С. усмотрел в ролике признаки возбуждения ненависти и вражды между родителями и детьми: «Да это же статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении социальной группы «родители несовершеннолетних детей (подростков)». С ним согласился Андрей Б.: «Одурели совсем! А Путин это видел? А прокуратура, Следственный комитет где?!»

Ребёнок с телефоном Carissa Rogers

Светлана М. сообщила, что подобная реклама не совместима с православием: «Нарушение пятой заповеди — почитания родителей».

«Что за уродство моральное эта реклама?! Кто это вообще придумал и решил в свет выпустить??? Кто эти детоненавистники? На какие средства все это делается?» — интересуется Виктор Ф., его поддержала Светлана С.: «А реклама-то сделана не на коленке. На бюджетные денежки. Когда уже этих антисемейных интересантов позакрывают?»

«Мне кажется, что подобные ролики выпускают феминистки, у которых нет ни детей, ни семьи, которые хотят только одного — разрушения семей!» — предположила Екатерина С.

«По методичкам западным ваяют? Наши люди сами такое и не придумают, так как у нас в культуре наоборот порицается вынос «сора из избы», ­ — сообщил Виктор Я.

«На детей им плевать, гранты не пахнут?» — пишет Мария Б.

«Кажется мне, что в такие структуры идут люди с ненормальной психикой, чтобы иметь власть над нормальными людьми, отбирая детей, узурпируя себе право решать будущее человечества», — сообщил Михаил Г.

«Россия сейчас ведет борьбу с поднявшим голову нацизмом на Украине. Наши ребята стали на защиту Родины от фашистской гадины, а внутри страны при попустительстве чиновников не один год происходит растление молодого поколения. Разве дети, которые доносят на родителей, смогут потом защищать страну? У них же не будет никаких моральных принципов: донёс на родителей, потом «сдал» товарищей. Какая там защита Отечества? Какая там дружба и взаимопомощь? Руководство страны в курсе того, что происходит у них под носом?» — спрашивает Кирилл Ч.

«Гнать поганой метлой подобные ювенальные фонды! Нужно очистить стану от прозападной нечисти!» — возмущается Сергей И.

«За изготовление и внедрение в массы такой рекламы организаторов подобных рекламных роликов нужно привлекать по УК РФ», — считает Зинаида К.

«Знаете, что страшно? Что завтра в этой рекламе ребёнок скажет, что вот я не хочу быть мальчиком, а хочу быть девочкой, мне нравятся платья и бантики, а родители мне не разрешают, ведь остался один шаг до этого», — возмутилась Виктория Н.

«Ужааас. Мама не даёт завести щенка? Мама не даёт с грязными руками сесть за стол? Папа заставил подточить карандаши? Звони!» — пишет Ольга Р.

«Мама будет долго и муторно оправдываться перед чужими людьми. И ребёнок — будет это видеть. Как после этого он будет воспринимать родителей? Как обслуживающий персонал. А если этот обслуживающий персонал будет плохо работать — просто нужно позвонить по известному номеру», — предположила Мария В.

Светлана П. отметила, что сейчас дети знают очень много о своих правах, только вот об обязанностях, к сожалению, им эти службы не рассказывают…