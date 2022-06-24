Саратов, , 11:41 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 24 июня зарегистрировали 254 516 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 57 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 247 753 человека, за сутки — 58.

В ковид-госпитали области 23 июня доставили 25 пациентов. По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 212 человек, на амбулаторном — 628.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5989 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Макао из-за коронавируса остается закрытой большая часть города, в том числе бары, кинотеатры и парикмахерские. Для посещения открыты лишь парки, а еду в заведениях общественного питания можно покупать только на вынос.

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