Саратов, 24 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 24 июня зарегистрировали 254 516 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 57 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Выздоровели с начала пандемии 247 753 человека, за сутки — 58.

В ковид-госпитали области 23 июня доставили 25 пациентов. По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 212 человек, на амбулаторном — 628.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5989 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Макао из-за коронавируса остается закрытой большая часть города, в том числе бары, кинотеатры и парикмахерские. Для посещения открыты лишь парки, а еду в заведениях общественного питания можно покупать только на вынос.

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