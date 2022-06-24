Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Жителю Петербурга, подозреваемому в убийстве своей малолетней дочери в 2020 году и сожительницы, матери погибшего ребенка, совершенном в 2021 году, будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили 24 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Обнаружение тела в Южно-Приморском парке Петербурга

Напомним, ранее сообщалось, что Максима Якубова, 1994 года рождения, задержала 23 июня полиция Красносельского района Санкт-Петербурга.

Как отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уголовное дело изначально было возбуждено по факту обнаружения 23 марта 2021 года на территории Южно-Приморского парка скелетированных человеческих останков. Экспертиза установила, что погиб ребенок в возрасте 13-22 месяцев. Началось расследование, которое и вывело на подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2020 года в квартире одного из домов по проспекту Кузнецова после ссоры со своей сожительницей, 1999 года рождения, ударил их общего малолетнего ребенка, 2019 года рождения, головой об пол, а также нанес малышу множественные удары. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия. Тело жертвы мужчина несколько дней хранил в ванной, затем спрятал в лесополосе на территории Южно-Приморского парка.

Сожительница преступника не заявила о совершенном злодеянии в правоохранительные органы, и через несколько месяцев сама стала жертвой злоумышленника.

В феврале 2021 года подозреваемый, находясь в той же квартире, в ходе ссоры на почве ревности задушил свою сожительницу, мать убитого ребенка. Её тело он также сначала хранил в ванной, затем вынес на территорию парка и спрятал в зарослях кустарника.

«Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на указанное подозреваемым место происшествия, где обнаружено тело женщины», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Идёт выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.