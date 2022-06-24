Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 542 пациента, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 55 человек, на ИВЛ — семь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 259 853 случая заражения коронавирусом, 253 350 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5683 человека.