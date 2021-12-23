Новосибирск, 24 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 542 пациента, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 55 человек, на ИВЛ — семь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 259 853 случая заражения коронавирусом, 253 350 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5683 человека.