Джакарта, , 11:40 — REGNUM Самолет рейса JT-697 индонезийской авиакомпании Lion Air был вынужден вернуться в аэропорт примерно через 15 минут после взлета, сообщает CNN Indonesia.

Самолет авиакомпании Lion Air (сс) Baiquni

Самолет, перевозивший 178 пассажиров, вернулся в аэропорт города Сурабая из-за проблемы. Какая точно проблема произошла не сообщается.

Самолет Lion Air вылетел из международного аэропорта Сурабая 24 июня около 12:37 по западно-индонезийскому времени. Пассажиры высадились из самолета и готовятся к вылету другим самолетом.

Как сообщало ИА REGNUM, считается, что десятки иностранных граждан внесли свой вклад в увеличение числа случаев заражения коронавирусом на Бали.

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