Сыктывкар, , 11:38 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба избавил двух глав министерств от приставки «и. о.», сообщает пресс-служба правительства республики.

Назначение ИА REGNUM

«Владимир Казаков назначен на должность заместителя председателя Правительства Республики Коми — министра финансов Республики Коми, Екатерина Киселевич — на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года правительство Коми было отправлено в отставку.