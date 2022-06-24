Сеул, 24 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Южной Корее создали рабочую группу для обсуждения с экспертами и представителями частного сектора своей стратегии в отношении недавно запущенной Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). Об этом 23 июня сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что рабочая группа была создана через месяц после того, как президент США Джо Байден выступил с данной инициативой.

Сообщается, что в состав рабочей группы вошли представители ассоциации таких ключевых отраслей промышленности, как полупроводники, автомобили, сталь и возобновляемые источники энергии, а также представители экономические институты, включая Корейскую торгово-промышленную палату и Корейскую международную торговую ассоциацию.

В министерстве отметили, во время первого заседания рабочей группы министр торговли Ан Док Гын поделился последними событиями в отношении новой инициативы и выслушал интересы и проблемы частного сектора.