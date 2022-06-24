Москва, 24 июня 2022, 11:37 — REGNUM Бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях, летней форме.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с каналом Соловьев. Live в ходе марафона 23 июня собрал более 67 млн рублей для нужд военных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе движения, сообщает ТАСС.
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил всех участников первого подобного марафона.
В ОНФ отметили, что бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях, летней форме. Все это будет закупаться на собранные деньги.