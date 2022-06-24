Москва, , 11:37 — REGNUM Бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях, летней форме.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с каналом Соловьев. Live в ходе марафона 23 июня собрал более 67 млн рублей для нужд военных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе движения, сообщает ТАСС.

«Марафон Народного фронта и Соловьев. Live «За нами правда. Все для Победы!» за 14 часов собрал 67 млн 85 тыс. рублей для бойцов Донбасса. Денежные переводы в поддержку воинских подразделений ДНР и ЛНР сделали 32,3 тыс. граждан и организаций страны», — говорится в сообщении.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил всех участников первого подобного марафона.

«Все, что обычные люди собирают для фронта, те суммы, которые они переводят, — это вклад в то, чтобы приблизить победу и сохранить жизни. А Народный фронт как президентское движение помогает необходимые вещи быстро закупить, быстро довезти и доставить до части. Спасибо всем, кто жертвует, спасибо военкорам и публичным людям, которые нам помогают и открывают свои сборы», — сказал Михаил Кузнецов.

В ОНФ отметили, что бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях, летней форме. Все это будет закупаться на собранные деньги.