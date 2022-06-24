Пермь, , 11:36 — REGNUM В Кировском районе Перми здание военкомата забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщают СМИ.

Разбитые бутылки spDuchamp

Неизвестные пытались поджечь объект ранним утром 24 июня. В окно были брошены несколько бутылок с содержанием горючего.

Впоследствии полицейские обнаружили возле военкомата четыре бутылки, две из которых оказались разбитыми. К пожару действия неизвестных злоумышленников не привели.

По факту поджога полиция проводит проверку. Устанавливаются лица, причастные к попытке поджога.