С 1 июля 2009 года закрываются все игорные заведения в России за исключением четырёх игорных зон - в Алтайском и Приморском краях, а также Калининградской и Ростовской областях. Глава Ассоциации индустрии развлечений и отдыха Калининградской области Богдан Головаха высказал корреспонденту ИА REGNUM Новости своё мнение о новых реалиях игорного бизнеса.

ИА REGNUM Новости: Свернётся ли к 1 июля игорный бизнес в Калининградской области?

Да, он уже сворачивается. Снимаются вывески, вывозятся игровые автоматы, столы. Также всё оборудование снимается с учёта в налоговой инспекции.

ИА REGNUM Новости: Сколько предприятий игорного бизнеса работало в регионе?

В Калининградской области работали два казино (это 20 столов) и около 50 залов игровых автоматов с более чем 2 тыс. единиц оборудования.

ИА REGNUM Новости: Сколько человек подлежат увольнению? Их средняя зарплата, варианты трудоустройства...

В этой сфере работало более 3 тыс. человек при средней зарплате в 10 тыс. рублей. Это, в основном, молодые люди. Я думаю, что сейчас они нигде не смогут устроиться, у ребят узкая специализация. Их придётся переучивать, и на бирже труда они долго пробудут.

ИА REGNUM Новости: Какова была емкость калининградского рынка?

Порядка 100 млн евро. Калининградский бизнес платил налогов от 150 до 200 млн рублей в год плюс ещё социальные налоги с зарплат. Теперь для государства это потерянные деньги. Мало того, сейчас придется 3 тыс. человек дотировать и ещё переучивать.

ИА REGNUM Новости: Уйдёт ли калининградский игорный бизнес в соседние страны Европы?

Он уже ушёл частично. В Восточную Европу вывозится оборудование. Бизнес ушёл в Румынию, Хорватию, Болгарию, Польшу, Латвию, Литву.

ИА REGNUM Новости: По вашему мнению, в России будет развиваться подпольная игорная деятельность?

У теневого бизнеса всегда прорастают корни, особенно в тех странах, где запрещён игорный бизнес. К сожалению, это мировая практика.

ИА REGNUM Новости: Что вы думаете про переделку казино в спортлото?

Почему бы и нет. Я думаю, что в России будут открываться новые пункты продажи лотерейных билетов и теми, кто был в игорном бизнесе, и самими лотерейщиками, который станут занимать освободившиеся места. Кроме лотерейного бизнеса, будет развиваться спортивный покер. В Калининграде уже более 10 таких клубов.

ИА REGNUM Новости: По данным правительства Калининградской области , торги по продаже первых земельных участков зоны "Янтарная" пройдут уже в начале июля. Есть ли, по вашим данным, среди участников торгов калининградские бизнесмены?

Есть калининградцы, москвичи, питерцы. Это крупные федеральные и местные сети.

ИА REGNUM Новости: Калининградский губернатор Георгий Боос сказал, что игорную зону "Янтарная" планируют строить 10 лет. Что надо, чтобы зона заработала раньше?

Нужно финансовое участие государства в этом проекте, необходимы также госгарантии для частного капитала, изменение визового режима для иностранных граждан. Сейчас обозначенный в законе срок - 2017 год - нереальный для открытия игорной зоны в том объеме, который предполагается. Возможно, проект можно будет осваивать поэтапно, по крайней мере в Калининградской области для этого есть реальные предпосылки, а именно идёт строительство нового аэропорта, многополосных транспортных магистралей - и это не на бумаге, как в других игорных зонах. Можно провести аналогию с европейскими, реализуемыми в настоящий момент, проектами, где строительство подобных зон запланировано на 15 лет и ведётся поэтапно. И с законом надо разобраться, поскольку в нем четко прописано, что после 17-го года месторасположение зоны может поменяться. Разумеется, инвестор не пойдет на капиталовложения, зная, что в будущем местоположение зоны могут перенести.

ИА REGNUM Новости: Реально ли, чтобы игорная зона в Калининградской области работала для европейцев с учетом близости Европы? Или больше она рассчитана на соотечественников из западной и центральной части России?

Убежден, что основную массу клиентов игорной зоны "Янтарная" должны составлять европейцы. На них надо ориентироваться. В Европе живет 500 млн человек, в России - 140 млн. Россияне в основном своей массе люди безденежные, в Калининград им сложно доехать (наземным транспортном только по загранпаспорту. - ИА REGNUM Новости). Но говоря об европейцах, надо серьезно облегчать им визовый режим.

ИА REGNUM Новости: А европейцев удивишь подобными зонами?

А у них своих игорных зон пока нет. Те, которые строились, в частности, на границе Словении, Австрии, Венгрии и в Испании, в связи с финансовым кризисом приостановлены.