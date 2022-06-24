Луганск, , 11:35 — REGNUM В Горском котле в ДНР окружено четыре батальона противника, сообщили 24 июня в Министерстве обороны России в ходе брифинга.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации министерства, в Горском котле находятся четыре батальона — 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады теробороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отряд иностранных наёмников.

По данным Минобороны, группировка украинских войск под населёнными пунктами Горское и Золотое полностью блокирована.

Как сообщало ИА REGNUM, неназванный источник рассказал ТАСС, что за последние два дня под Лисичанском, Горским и Золотым уничтожено свыше 1 тыс. бойцов ВСУ, ещё более 800 человек слались в плен.