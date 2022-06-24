Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии зарегистрировано 187 736 случаев заражения коронавирусом, в том числе 37 — за минувший день. Об этом 24 июня сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки выписали еще 50 ковид-пациентов. Всего по данным на 24 июня в регионе выздоровели 181 380 человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5947 человек, за сутки умер один пациент.

В ковид-стационары 23 июня госпитализировали 12 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Италии за минувшую неделю (16−22 июня) от коронавируса привился 2981 человек.

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