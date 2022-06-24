Херсон, 24 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Убийство главы управления семьи молодёжи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко является терактом, заявил 24 июня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В результате террористического акта, подлого террористического акта, сегодня погиб наш коллега — сотрудник департамента СМИ, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Человек, который никогда не делал политических заявлений, никогда не принимал участия в каких-то, как некоторые говорят, рупорах и прочей информационной политике, который занимался исключительно детьми, семьей и молодежью, воссоздавал спорт», — написал Стремоусов в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Савлученко садился в автомобиль, и в этот момент произошёл смертельный взрыв. Мужчина погиб.

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