Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Трое детей и трое взрослых находились в двух автомобилях, которые были смыты в Чёрное море в Сочи в ночь на 24 июня. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Forumkuban.org Сочи

По уточнённым данным, два легковых автомобиля с людьми были смыты течением реки, вышедшей из берегов, в море в районе посёлка Зубова щель. В машинах находились семь человек — трое детей и четверо взрослых.

В ходе поисков в акватории моря удалось обнаружить одного из пострадавших — 42-летнего мужчину, он госпитализирован. Поиски шести человек продолжаются.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.