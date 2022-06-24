Тбилиси, 24 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Грузии нужно добиваться получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз до конца года. Об этом 23 июня заявила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария

Она прокомментировала решение Евросовета отказать Грузии в кандидатстве и предоставлении «европейской перспективы».

«Кто из вас сегодня заплакал? Ничего страшного, сегодня нам простительны эмоции, а завтра каждый день до конца года будет всех нас днём борьбы, в соответствии с мандатом и возможностями», — написала омбудсмен.

Напомним, ранее в Еврокомиссии рекомендовали Грузии до конца года выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям поручили снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления в оппозиции обвинили правительство в провале евроинтеграции.