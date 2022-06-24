Кемерово, 24 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 июня, на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 75 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 901 случай заражения коронавирусом, 162 876 человек выздоровели, 2452 пациента скончались.