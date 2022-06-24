Анадырь, 24 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В российской Арктике с государственной поддержкой реализуется 440 проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

AlGaman Морской порт. Анадырь

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Резиденты Арктической зоны РФ фактически вложили в экономику макрорегиона более 39 млрд рублей и создали рабочие места для 3,2 тыс. местных жителей.

Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-проектов. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре на Чукотке 24 июня встретили новый воздушный борт частного авиаперевозчика, который будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Компания «Вертикаль 87» в статусе резидента Арктической зоны РФ купила вертолёт. В проект, реализованный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с применением мер государственной поддержки, вложено свыше 178 млн рублей.