Вашингтон, 24 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Стримеру, известному в сети под ником Quin, удалось получить редкий камень в игре Diablo Immortal только после того, как он потратил более $ 15 тыс. Об этом 24 июня сообщает портал Kotaku.

Diablo

Ранее сообщал автор статьи, что геймер, пытаясь получить ценный внутриигровой предмет потратил около $6,6 тыс. Quin решил не останавливаться и стал счастливым обладателем 5-звездочного легендарного самоцвета только после того, как вложил в игру 25 165 новозеландских долларов (около $15,8 тыс. по текущему курсу). «Наличие такой возможности вообще является одной из причин, по которой хищническая игровая экономика — отстой!», — отметил журналист Люк Планкетт.

Напомним, релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня 2022 года. Сразу после выхода игра подверглась резкой критике со стороны поклонников франшизы из-за наличия микротранзакций, получив самую низкую оценку пользователей в истории сайта Metacritic.