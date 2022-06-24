Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года из списка обманутых дольщиков исключили 665 человек, проживающие в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Новочеркасске, посёлке Октябрьском Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ключи

«Перед Ростовской областью стоит одна из приоритетных задач — обеспечить восстановление прав пострадавших участников долевого строительства до конца 2023 года», — подчеркнул заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Всего в течение 2022 года планируется обеспечить права жертв строительных пирамид по 29 проблемным объектам. Это 1344 договора долевого участия. До конца года необходимо решить квартирный вопрос граждан по 21 многоквартирному дому (679 дольщиков).

На мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков в бюджете Ростовской области заложено 1 млрд 56,1 млн рублей.

В 2023 году предстоит решить вопросы по 31 многоквартирному дому.