Омск, 24 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Андрей Кондин с 24 июня освобождён от должности министра региональной безопасности Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Pixabay.com Отставка

Уточняется, что губернатор области Александр Бурков удовлетворил прошение Андрея Кондина об отставке и подписал соответствующее распоряжение. Причина отставки — переход на навое место работы.

Бурков поблагодарил Кондина «за профессионализм, компетентность и ответственность» и пожелал успехов на новом месте работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Кондин являлся министром региональной безопасности Омской области с мая 2019 года.

Читайте также: Бывший главный следователь Бурятии назначен министром в Омской области