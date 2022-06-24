Москва, 24 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день занято около трех миллионов человек, при этом профильное образование имеет не более трети работников отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при верхней палате парламента.

Council.gov.ru Галина Карелова

«Неуклонно растет дефицит квалифицированных работников, обладающих необходимыми компетенциями. Отсутствуют эффективные инструменты прогнозирования кадровой потребности, что затрудняет определение приоритетных направлений подготовки и актуализации профессиональных и образовательных стандартов», — сказала сенатор.

Причины недостаточной подготовки кадров она видит в слабой связи профильных образовательных организаций и работодателей.

«Считаю, что прохождение студентами практики в управляющих компаниях должно стать обязательным», — добавила она.

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