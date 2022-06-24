Усть-Илимск, Иркутская область, 24 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Иркутской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 18,5 га. Два возгорания потушено в Нижнеудинском районе, по одному — в Усть-Илимском, Катангском и Чунском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

Кроме того, на площади 26 га локализованы пожары в Усть-Илимском и Братском районах.

Тем временем, к утру 24 июня зарегистрированы два новых возгорания на площади 6,5 га. Также продолжается тушение пожаров на территории Катангского района. Площадь их достигает 9743 га.

«Усиливается группировка, участвующая в тушении этих пожаров, в том числе силами пожарных-десантников федерального резерва Авиалесоохраны», — отметили в правительстве.

В борьбе с огнём задействовано почти 200 человек и 45 единиц наземной техники. Авиамониторинг осуществляется при помощи пяти самолётов.