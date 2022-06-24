Грозный, 24 июня 2022, 11:27 — REGNUM Практически все бойцы украинской армии, оставшиеся на территории Луганской Народной Республики, находятся в окружении. У них нет оружия, еды и воды, медикаментов. Моральный дух военных сломлен. По их собственным словам, командование ВСУ пытается их таким образом «утилизировать». Видео с обращением бойцов ВСУ к своим командирам выложил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
На нем украинские солдаты первой роты 74-го батальона жалуются на свое руководство. Кадыров приводит текст сообщения:
Комментируя это сообщение, глава Чечни еще раз напомнил свои слова, сказанные ранее, о том, что украинские власти совершают преступление против собственного народа, отправляя в зону боевых действий необученных солдат, многие из которых уже в возрасте и, кроме того, не умеют держать в руках оружие.
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