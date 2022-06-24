Грозный, 24 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Практически все бойцы украинской армии, оставшиеся на территории Луганской Народной Республики, находятся в окружении. У них нет оружия, еды и воды, медикаментов. Моральный дух военных сломлен. По их собственным словам, командование ВСУ пытается их таким образом «утилизировать». Видео с обращением бойцов ВСУ к своим командирам выложил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

На нем украинские солдаты первой роты 74-го батальона жалуются на свое руководство. Кадыров приводит текст сообщения:

«Мы пришли сюда с автоматами и уже десять дней без связи, жили в норах… У нас проблемы с продовольствием, с медикаментами, нет воды, нет поддержки артиллерии, нет тепловизоров… У нас контуженные и раненные в бою… Мы не можем дальше продолжать нести службу… Такое чувство, будто наше командование хочет нас утилизировать… Разберитесь с руководством батальона…».

Комментируя это сообщение, глава Чечни еще раз напомнил свои слова, сказанные ранее, о том, что украинские власти совершают преступление против собственного народа, отправляя в зону боевых действий необученных солдат, многие из которых уже в возрасте и, кроме того, не умеют держать в руках оружие.

«Руководство Украины уничтожает собственный народ. Солдат действительно используют в качестве пушечного мяса, а военное руководство не удосуживается обеспечить их хотя бы питьевой водой. Это не бойцы, а деморализованная группа голодных и больных людей. И это жалкое зрелище», — заявил Кадыров.