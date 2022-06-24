Оренбург, 24 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 июня из-за обрыва кабеля изменили движение троллейбусов, курсирующих по маршруту №7, сообщили в пресс-службе мэрии.

City-yaroslavl.ru Троллейбус в Ярославле

Сейчас движение электротранспорта осуществляется по ул. Чкалова. Повреждение кабельного провода произошло в районе дома № 37б по ул. Карагандинской.

Ведутся работы по восстановлению контактной сети. По их завершению троллейбус возобновит движение по ул. Туркестанской.