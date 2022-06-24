Луганск, , 11:26 — REGNUM Более 800 украинских военных сдались в плен возле города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщает 24 июня ТАСС со ссылкой на источник.

Герб ЛНР Leonid 2

Источник агентства рассказал, что под Лисичанском, в том числе в котле под Горским и Золотым, за два дня сдались в плен более 800 украинских военных. При этом в ходе боевых действий уничтожено свыше 1 тыс. бойков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР освободили Горское и Золотое и закрепились на окраинах Лисичанска.