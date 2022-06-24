Луганск, 24 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Более 800 украинских военных сдались в плен возле города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщает 24 июня ТАСС со ссылкой на источник.

Leonid 2 Герб ЛНР

Источник агентства рассказал, что под Лисичанском, в том числе в котле под Горским и Золотым, за два дня сдались в плен более 800 украинских военных. При этом в ходе боевых действий уничтожено свыше 1 тыс. бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР освободили Горское и Золотое и закрепились на окраинах Лисичанска.