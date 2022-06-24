Москва, , 11:28 — REGNUM Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» объявило аукцион, в рамках которого планируется выбрать исполнителя на контракт для комплексных геолого-геофизических работ «с целью изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности зоны сочленения склоновых структур СЛО хребта Гаккеля и котловины Нансена с шельфовыми структурами акватории моря Лаптевых». Стартует тендер с начальной ценой 1 564 668 773 рубля, передаёт ИА REGNUM.

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По контракту, который будет оплачен средствами субсидии из федерального бюджета, предусмотрен аванс в 30%.

Работы победитель, определенный 14 июля 2022 года, должен завершить во втором квартале 2024 года.

Площадь исследуемой территории составит 203 477,4 кв. км.

«Изучение регионального геологического строения моря Лаптевых на основе обработки и интерпретации каркасной сети региональных геофизических ретропрофилей для выделения нефтегазоперспективных комплексов и зон возможного нефтегазонакопления, оценки перспектив нефтегазоносносности и обоснования направлений дальнейших геологоразведочных работ», — прописано в целях контракта.