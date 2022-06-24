Курск, 24 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Курской области желтый уровень террористической опасности продлили до 8 июля, сообщил 24 июня глава региона Роман Старовойт.

Reut3145 Администрация Курской области

«На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на две недели — до 8 июля», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Он добавил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме.