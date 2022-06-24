Москва, 24 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Нынешний Евросоюз похож на тюрьму народом, считает член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Я бы дополнил этот образ ещё одним — тюремный дворик. Ведь нынешний Евросоюз всё более похож на тюрьму народов континентальной Европы, оставшихся без собственного суверенитета, традиционных ценностей, свободы слова, обречённых блеять «одним голосом» под присмотром предавших собственные народы сотрапов США», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Теперь же европейские налогоплательщики должны ещё соучаствовать в чужих кровавых войнах, страдать из-за прихотей американских марионеток, рисковать своим будущим и будущим своих детей ради амбиций циничных заокеанских кукловодов, перечислил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе, где принималось решение, Украине теперь нужно много работать, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в Евросоюз.

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