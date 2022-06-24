Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии 24 июня начался праздник Акатуй и продолжился фестиваль «Родники России», участниками которых стали творческие народные коллективы из различных регионов страны. Массовые культурные мероприятия проходят не только в Чебоксарах, но и муниципальных образованиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открытие фестиваля «Родники России» в Чебоксарах https://cap.ru/

Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» проводится в Чувашии в 30-й раз. После двух лет перерыва из-за пандемии он отмечается в реальном формате. Его участниками стали десять коллективов (фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические коллективы, ансамбли песни и танца).

Фестиваль открылся 23 июня и продолжится 24 июня, в День Республики: коллективы выступят в пяти муниципалитетах. Помимо Чебоксар, концертные выступления пройдут в Козловском районе, Канаше, Новочебоксарске и Марпосаде. Завершится фестиваль гала-концертов в столице Чувашии.

По данным властей, общее количество участников фестиваля превысит 5 тыс. человек.

Ещё одно массовое мероприятие — всечувашский Акатуй, который организует Чувашский национальный конгресс (ЧНК) и который отпразднуют в десятый раз. В Чебоксарах на творческих площадках будет представлена концертная программа выступлений 16 чувашских народных коллективов из 13 регионов, включая Чувашию. Перед зрителями выступят артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Крыма, Оренбуржья, Красноярского края, а также из Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тюменской и Ульяновской областей.

Также в рамках празднования Акатуя также будут работать более 20 этноподворий. Они познакомят гостей с национальной кухней и народными угощениями, декоративно-прикладным искусством.

«День Республики является символом дружбы и единства представителей разных народов и культур, в мире и согласии живущих на чувашской земле. Наше главное богатство — это люди, их трудолюбие и творческий потенциал, взаимоуважение и стремление к добру», — говорит депутат Госсовета Чувашии, первый вице-президент ЧНК Николай Угаслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Чувашия отмечает главный национальный праздник — День Республики, который учреждён в 1995 году, а в 2000 году стал отмечаться как государственный праздник.

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