Казань, 24 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 59 человек. По информации общероссийского оперативного штаба на 24 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за последние сутки 40 пациентов.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 152 262 случая заражения коронавирусом, выздоровели 148 367 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 100 пациентов, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Таиланде рекомендация носить маску сохраняется для людей из групп риска.

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