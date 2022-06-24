Анадырь, 24 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Анадыре на Чукотке 24 июня встретили новый воздушный борт частного авиаперевозчика, который будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Компания «Вертикаль 87» в статусе резидента Арктической зоны РФ купила вертолёт. В проект, реализованный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с применением мер государственной поддержки, вложено свыше 178 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«Приобрели модель пятиместного вертолета семейства Airbus Helicopters Н125 (EurocopterAS 350 B3e), который является бесспорным мировым лидером и самым популярным в своей линейке. Машина отличается надежностью, мощностью, хорошими ветровым и эксплуатационными характеристиками, способна взлетать и приземляться на необорудованные площадки. Это дает возможность совершать полеты в труднодоступные места. Модель современная, ходовая, такие летают по всему миру, соответственно и запчасти продаются не только в стране производителя», — рассказал генеральный директор ООО «Вертикаль 87» Геннадий Орлов.

В ближайшей перспективе резидент АЗРФ рассмотрит возможность расширения парка машин до двух вертолётов и одного гидросамолёта.

«Поначалу будем осуществлять заказные коммерческие рейсы, но также рассчитываем и на муниципальные контракты. Перечень услуг, которые мы сможем выполнять, разнообразен: частные деловые и пассажирские перевозки, авиационные и грузовые, а также аварийно-спасательные работы, санитарная авиация. Оснастим машину снегоступами и грузовой корзиной», — добавил руководитель проекта.

Новое воздушное судно способно развивать скорость до 287 км в час и преодолевать 620 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался президенту России Владимиру Путину об итогах социально-экономического развития региона за три года и реализации перспективных проектов. Обсуждались также вопросы развития Арктики.