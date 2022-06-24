Французский политик Бурланж считает, что «будущее Украины за Западом»
Париж, 24 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Французский депутат от партии «Демократическое движение» Жан-Луи Бурланж заявил, что кандидатура Украины в ЕС является сильным сигналом, сообщает Le Parisien.
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Флаги Франции и ЕС
«Мы должны были показать, что будущее Украины за Западом. Чтобы эта кандидатура материализовалась, мы должны достичь мирного урегулирования, мы должны действовать как можно быстрее», — предупреждает французский политик.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.