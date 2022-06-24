* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:22 — REGNUM Местные источники в провинции Фарьяб говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вытеснить лиц, не относящихся к пуштунскому этносу, из государственных учреждений в северных провинциях.

Известный местный источник в провинции Фарьяб сообщил газете «8 Собх» на условиях анонимности, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увольняют непуштунов, возглавляющих государственные учреждения, и заменяют их пуштунами.

Ссылаясь на арест в Кабуле маулави Арефа, узбекского командира и начальника железной дороги в пограничном пункте Акина, источник сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили вместо него командира из кандагарских пуштунов.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли маулави Мехди, их единственного хазарейского командира, с должности начальника разведки в провинции Бамиан, кари СалахуддинаАюби, узбекского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — с должности заместителя министра общественных работ, а маулави Хабибуллу Хаммоса — с поста начальника полиции Самангана, и заменили их пуштунами.

Отстранение непуштунов усилило внутренние разногласия в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).