Орск, Оренбургская область, , 11:19 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области женщина напала на сотрудника полиции и укусила его, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

В отношении агрессивной оренбурженки возбудили уголовное дело. Ей инкриминируют преступление по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным полиции, правоохранитель выехал на место происшествии по тревожному сигналу. В многоквартирном доме на улице Карельской между соседями произошёл конфликт. При виде полицейских 34-летняя женщина стала вести себя агрессивно и неадекватно. Она оскорбительно выражалась в адрес сотрудников органов внутренних дел и укусила одного из стражей порядка за руку.