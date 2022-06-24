Горловка, ДНР, 24 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из миномётов. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь мина калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы может обсудить с Москвой границы Украины по состоянию «до 24 февраля».