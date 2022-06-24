Южно-Сахалинск, 24 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Единороссы Сахалина предложили переименовать День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны, написал в своём телеграм-канале 24 июня губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа над Японией

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«3 сентября 1945 года советские войска окончательно разгромили войска милитаристской Японии. Своим подвигом они освободили юг Сахалина и Курильские острова от захватчиков», — написал Лимаренко.

Инициатива направлена для рассмотрения в Госдуму. Губернатор Сахалина данное предложение одобрил и предложил высказать мнение своим подписчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное изображение карты Российской Федерации без Курильских островов на этот раз появилось на Камчатке — в селе Николаевка установили глобус, на котором забыли про Курилы, написало со ссылкой на сахалинского гида Фёдора Поволковича astv.ru.