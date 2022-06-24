Вашингтон, 24 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Пол Пелоси, супруг спикера палаты представителей США, которого арестовали за якобы пьяное вождение с причинением вреда здоровью, может быть лишен свободы, об этом со ссылкой на источники 23 июня сообщает New York Post.

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Окружной прокурор округа Напа объявил, что 82-летнему Полу Пелоси были предъявлены новые обвинения, в том числе вождение в состоянии алкогольного опьянения с причинением травм и вождение с уровнем алкоголя в крови 0,08% или выше, что привело к травмам.

Пелоси был арестован незадолго до полуночи 28 мая в округе Напа, штат Калифорния, после того, как попал в ДТП с участием другого водителя. Он направлялся со званого обеда на виноградник Ривер-Ран, принадлежащий ему и спикеру палаты представителей, когда 48-летний мужчина на джипе 2014 года врезался в его «Порше».

По словам окружного прокурора округа Напа, во время аварии и его последующего ареста содержание алкоголя в крови Пелоси составляло 0,082%. Пелоси было предъявлено первоначальное обвинение в вождении в нетрезвом виде и вождении с уровнем содержания алкоголя в крови 0,08 или выше около 4:13 утра в воскресенье, 29 мая. Он был освобожден через несколько часов в 7:26 утра после внесения залога в размере $5 тыс.

Если муж калифорнийского демократа будет признан виновным по новым обвинениям, ему может грозить до пяти лет условно, минимум пять дней тюремного заключения, установка устройства блокировки зажигания и другие условия, такие как прохождение курса вождения в нетрезвом виде по решению суда.

Если муж калифорнийского демократа будет признан виновным по новым обвинениям, ему может грозить до пяти лет условно, минимум пять дней тюремного заключения, установка устройства блокировки зажигания и другие наказания, например, прохождение курса о последствиях вождения в нетрезвом виде.