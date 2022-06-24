Луганск, 24 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В котле под населёнными пунктами Горское и Золотое, а также под Лисичанском погибли свыше 1 тыс. бойцов украинских формирований, сообщает 24 июня ТАСС со ссылкой на источник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Собеседник агентства рассказал, что за последние два дня под Лисичанском, а также под Горским и Золотым ВСУ потеряли более 1 тыс. военнослужащих убитыми.

Кроме того, за этот срок свыше 800 украинских военных сдались в плен, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР освободили Горское и Золотое, а также вышли на окраины Лисичанска.