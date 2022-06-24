Москва, 24 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия, заявил 24 апреля президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По словам главы государства, российские спецслужбы и правоохранительные органы выявляют участников этого террористического акта, в том числе заказчиков, спонсоров и организаторов.

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.