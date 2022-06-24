Альметьевск, Татария, , 11:49 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после дорожной аварии со смертельным исходом по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения с квалифицирующими признаками»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По версии следствия, в ночное время 23 июня 37-летний житель города Альметьевска на автомобиле марки «Ауди Q7» двигался по улице Заречная в сторону улицы Советской. В нарушении Правил дорожного движения мужчина не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на 44-летнюю мать и ее девятилетнюю дочь.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, ребенок с различными травмами доставлен в реанимацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 24 мая в городе Елабуге 61-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» на пересечении улиц Отрадная и Тихая совершил столкновение в мопедом под управлением 14-летнего подростка.

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